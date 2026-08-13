Гонщикам из России разрешили выступать под национальным флагом

Ограничительные меры для российских и белорусских гонщиков были введены 1 марта 2022 года. В течение длительного времени спортсмены могли выступать в турнирах под эгидой FIA исключительно в нейтральном статусе и при условии подписания специального регламентирующего документа, который накладывал на них ряд дополнительных обязательств.

Несмотря на послабление в вопросе символики, одна из прежних санкций сохраняет свою силу. В организации подчеркнули, что до особого уведомления по-прежнему действует запрет на проведение любых международных или зональных соревнований на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

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