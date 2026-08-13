Опубликовано 13 августа 2026, 20:241 мин.
Гонщикам из России разрешили выступать под национальным флагом
Международная автомобильная федерация (FIA) официально отменила ограничения для спортсменов из России и Белоруссии, касающиеся использования государственной символики на международных соревнованиях. Как следует из заявления, опубликованного на сайте Всемирного совета по автоспорту (WMSC), теперь пилоты из этих стран вновь допущены к стартам под национальными флагом и гимном.
© Rossa Cars
Ограничительные меры для российских и белорусских гонщиков были введены 1 марта 2022 года. В течение длительного времени спортсмены могли выступать в турнирах под эгидой FIA исключительно в нейтральном статусе и при условии подписания специального регламентирующего документа, который накладывал на них ряд дополнительных обязательств.
Несмотря на послабление в вопросе символики, одна из прежних санкций сохраняет свою силу. В организации подчеркнули, что до особого уведомления по-прежнему действует запрет на проведение любых международных или зональных соревнований на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
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Источник:WMSC
Автор:Алексей Кованов