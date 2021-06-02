У Toyota Supra появилась карбоновая версия

Для спорткара заявлены адаптивная спортивная подвеска и активный задний дифференциал, украшенные серебристым логотипом Toyota Supra тормоза Brembo, а также спортивные кресла с 14 регулировками и подогревом, 8,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и аудиосистема JBL с 12 динамиками.

Стоимость новинки для рынка Северной Америка объявят в ближайшие месяцы, а у дилеров автомобили появятся осенью.