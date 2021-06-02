У Toyota Supra появилась карбоновая версия

У Toyota Supra появилась карбоновая версияВсего будет выпущено 600 таких спорктаров, и продавать их будут только в одной стране
У GR Supra A91-CF Edition новый аэродинамический обвес, который, как заверяют в компании, обеспечивает больше прижимной силы: спорткар получил передний сплиттер, юбки, задний диффузор и спойлер, изготовленные из углеродного волокна. А вот силовую установку трогать не стали — спецверсия комплектуется стандартным рядный шестицилиндровый турбомотором объемом 3,0 литра, который выдает 388 лошадиных сил и сочетается с восьмиступенчатой коробкой передач. Такая Supra разгонятся с места до 100 километров в час за 3,9 секунды.
Фото: Toyota
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В числе других отличий лимитированной Supra от обычной — салон с комбинированной обивкой кожей и алькантарой и уникально прострочкой, а также оригинальный матовый серый цвет кузова Phantom. В качестве альтернативы доступны еще два оттенка — это белый Absolute Zero White и желтый Nitro Yellow.
Для спорткара заявлены адаптивная спортивная подвеска и активный задний дифференциал, украшенные серебристым логотипом Toyota Supra тормоза Brembo, а также спортивные кресла с 14 регулировками и подогревом, 8,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и аудиосистема JBL с 12 динамиками.
Стоимость новинки для рынка Северной Америка объявят в ближайшие месяцы, а у дилеров автомобили появятся осенью.
Ранее в этом году была представлена первая GR Supra для профессионального дрифта, построенная при поддержке автопроизводителя в России. Дрифт-кар получил 1015-сильный двигатель, который сочетается с секвентальной кулачковой пятиступенчатой коробкой передач.