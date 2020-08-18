717 сил и мотор V8 Hellcat: «адский сарай» Jeep Grand Wagoneer пустят с молотка

Модель Wagoneer выпускалась вплоть до 1991 года. Ранее в Jeep подтвердили планы по возрождению семейства Wagoneer/Grand Wagoneer, а на днях появилось первое изображение деталей будущего автомобиля: эмблемы с американским флагом и кнопки запуска двигателя.

Ожидается, что в основу возрождённой модели ляжет платформа RAM 1500, а в моторную линейку войдут 3,6-литровый V6 мощностью 309 сил c 48-вольтовой системой eTorque, HEMI V8 5.7 с отдачей 401 сила и дизель объёмом 3,0 литра. Ориентировочный старт производства модели – второй квартал 2021 года.