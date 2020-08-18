717 сил и мотор V8 Hellcat: «адский сарай» Jeep Grand Wagoneer пустят с молотка

За доработку этого Wagoneer отвечало техасское тюнинг-ателье Black Mountain Conversions. Модель 1989 года выпуска лишилась штатного 5,8-литрового двигателя – его заменили на V8 Hellcat объёмом 6,2 литра, который работает в паре с трёхдиапазонным «автоматом». Кроме того, внедорожник обзавёлся выпускной системой от Grand Cherokee Trackhawk. За какое время автомобиль набирает первую «сотню», не уточняется, однако известно, что нынешний Grand Cherokee Trackhawk с аналогичным мотором делает это за четыре секунды.
mecum.com
Пробег «адского сарая» составляет почти 83,7 тысячи километров. На сайте Mecum сообщается, что автомобиль выкрашен в красный цвет в сочетании с вставками из дерева по бокам, а салон выдержан в светло-бежевых оттенках. Материалы отделки – кожа в комбинации с велюром.
Фото: mecum.com
«Адский сарай» продают уже второй раз за год: ещё осенью прошлого года внедорожник выставили на торги в Эр-Рияде. На тот момент после установки двигателя Hellcat он проехал всего 800 километров. По всей видимости, с прошлого аукциона автомобиль не эксплуатировался.
Модель Wagoneer выпускалась вплоть до 1991 года. Ранее в Jeep подтвердили планы по возрождению семейства Wagoneer/Grand Wagoneer, а на днях появилось первое изображение деталей будущего автомобиля: эмблемы с американским флагом и кнопки запуска двигателя.
Ожидается, что в основу возрождённой модели ляжет платформа RAM 1500, а в моторную линейку войдут 3,6-литровый V6 мощностью 309 сил c 48-вольтовой системой eTorque, HEMI V8 5.7 с отдачей 401 сила и дизель объёмом 3,0 литра. Ориентировочный старт производства модели – второй квартал 2021 года.