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18:07

Семиместный кроссовер Hyundai уйдет с российского рынка

Компания откажется от Grand Santa Fe в пользу обычного вседорожника нового поколения

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Компания Hyundai решила прекратить продажи Grand Santa Fe на российском рынке. Кроссовер уже снят с производства на калининградском «Автоторе», поставки модели дилерам также прекращены. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на представителя корейской марки.

На смену Grand Santa Fe, который предлагался исключительно в семиместном исполнении, придет обычный Santa Fe четвертого поколения. У него третий ряд сидений будет доступен в качестве опции. Позднее на российский рынок может выйти восьмиместный кроссовер Palisade — ближайший родственник Kia Telluride.

Hyundai Santa Fe четвертого поколения

Новый Hyundai Santa Fe для России оснастят 2,4-литровым бензиновый мотор Theta-II, отдача которого составит 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Вторым двигателем в линейке станет дизель R2.2 CRDi VGT мощностью 200 лошадиных сил и 440 Нм момента, сопряженный с новым восьмидиапазонным «автоматом».

В список базового оснащения Hyundai Santa Fe нового поколения войдет круиз-контроль, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекол, задние датчики парковки. Старшие версии кроссовера укомплектуют медиакомплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также премиум-аудиосистемой Krell, электроприводом двери багажника и цифровой приборной панелью. Цена — от 1 999 000 рублей.

Hyundai Grand Santa Fe

Кроссовер Grand Santa Fe пока еще присутствует в списке моделей на российском сайте Hyundai. Его цена составляет минимум 2 439 000 рублей. Вседорожник предлагается с дизелем 2.2 или трехлитровым бензиновым V6 мощностью 200 и 249 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя сопряжены с шестидиапазонным «автоматом».

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