Семиместный кроссовер Hyundai уйдет с российского рынка

На смену Grand Santa Fe, который предлагался исключительно в семиместном исполнении, придет обычный Santa Fe четвертого поколения. У него третий ряд сидений будет доступен в качестве опции. Позднее на российский рынок может выйти восьмиместный кроссовер Palisade — ближайший родственник Kia Telluride.