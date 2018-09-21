Семиместный кроссовер Hyundai уйдет с российского рынка

На смену Grand Santa Fe, который предлагался исключительно в семиместном исполнении, придет обычный Santa Fe четвертого поколения. У него третий ряд сидений будет доступен в качестве опции. Позднее на российский рынок может выйти восьмиместный кроссовер Palisade — ближайший родственник Kia Telluride.
Новый Hyundai Santa Fe для России оснастят 2,4-литровым бензиновый мотор Theta-II, отдача которого составит 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Вторым двигателем в линейке станет дизель R2.2 CRDi VGT мощностью 200 лошадиных сил и 440 Нм момента, сопряженный с новым восьмидиапазонным «автоматом».
В список базового оснащения Hyundai Santa Fe нового поколения войдет круиз-контроль, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекол, задние датчики парковки. Старшие версии кроссовера укомплектуют медиакомплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также премиум-аудиосистемой Krell, электроприводом двери багажника и цифровой приборной панелью. Цена — от 1 999 000 рублей.
Кроссовер Grand Santa Fe пока еще присутствует в списке моделей на российском сайте Hyundai. Его цена составляет минимум 2 439 000 рублей. Вседорожник предлагается с дизелем 2.2 или трехлитровым бензиновым V6 мощностью 200 и 249 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя сопряжены с шестидиапазонным «автоматом».