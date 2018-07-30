Публичный дебют рестайлинговой модели состоится в конце августа

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Раскрыта внешность нового лифтбека Lada Granta

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30 июля 2018

В Сети появились фотографии и видео с обновленной Lada Granta в кузове «лифтбек». Машину удалось заснять в Сочи во время съемок рекламного ролика. Снимки новинки опубликованы на странице сообщества Lada Granta FL во ВКонтакте.

[«Лада» твоей мечты: самые крутые экспортные машины «АвтоВАЗа»](https://motor.ru/selector/lada-1.htm)

«Лада» твоей мечты: самые крутые экспортные машины «АвтоВАЗа»

Аналогично седану и хэтчбеку передняя часть «лифтбека» выполнена в фирменном «X-стиле». У модели полностью поменялась головная оптика, бампер и решетка радиатора. В боковых зеркалах появились встроенные повторители поворотников.

Ранее были опубликованы снимки машины в кузове «хэтчбек», которая придет на смену Kalina. Последнюю после обновления «Гранты» снимут с производства, а все модификации включат в состав посвежевшего семейства.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

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По предварительной информации, дебют обновленной «Гранты» состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

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