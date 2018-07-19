Появились фотографии нового хэтчбека Lada Granta

В Сети появились фотографии обновленной Lada Granta в кузове хэтчбек. Снимки машины опубликованы сообществом Lada Granta FL клуб во ВКонтакте.

Дизайн передней части кузова модели выполнен в фирменном «Х-стиле», впервые показанном на «Весте», при этом задняя часть аналогична «Калине». Публичный дебют обновленной Granta состоится на Московском автосалоне в конце августа.

В октябре прошлого года сообщалось, что в 2018 году вместе с обновлением «Гранты» прекратит существование модель Kalina. Однако все ее модификации войдут в семейство Lada Granta.

Ранее «АвтоВАЗ» опубликовал первые изображения обновленного седана Lada Granta. У модели полностью поменялось оформление передней части кузова: появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями подворотников.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta пока нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

Обновленный седан Lada Granta

Цены на Granta в кузове «седан» начинаются от 409,9 тысячи рублей. «Спортивный» вариант обойдется в 554,9 тысячи рублей.