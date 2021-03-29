Стало известно, когда появится Lada Granta с «Яндекс.Авто»

О том, что АвтоВАЗ собирается внедрить новую «мультимедийку» на Granta, стало известно еще в декабре минувшего года. Сообщалось, что на заводе уже собрали несколько экземпляров Granta, которые получили новый информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и доступом к сервисам «Яндекса» – «Яндекс.Навигатору», «Яндекс.Браузеру» и «Яндекс.Музыке». Кроме этого, медиасистема позволяет оплачивать топливо а заправках, не покидая автомобиль, и давать команды голосовому помощнику Алисе.
В феврале появилась первая «живая» фотография Lada Granta в версии Club с новой системой. Вероятно, «Яндекс.Авто» будут оснащаться только топовые исполнения бюджетной модели АвтоВАЗа. Какой будет доплата за «мультимедийку» на Granta, пока неизвестно, однако ранее один из дилеров раскрыл ее стоимость для Lada Vesta – 28 тысяч рублей.
Российская газета
Появились фотографии вертикального планшета в обновленной Lada Vesta
На сегодняшний день системой «Яндекса» оснащается Lada XRay Club, а также XRay Cross в исполнениях Black и Instinct. На прошлой неделе сообщалось, что Vesta с новым медиакомплексом уже начала поступать в дилерские центры, однако пока ее нельзя купить: продажи стартуют 9 апреля.
Lada Granta ждет еще одно обновление: вскоре в продаже появится модификация модели с более мощным базовым двигателем 1.6, который выдает 90 лошадиных сил. Сообщалось, что 90-сильные «Гранты» прибудут в салоны АвтоВАЗа в мае либо июне.