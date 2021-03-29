Стало известно, когда появится Lada Granta с «Яндекс.Авто»

О том, что АвтоВАЗ собирается внедрить новую «мультимедийку» на Granta, стало известно еще в декабре минувшего года. Сообщалось, что на заводе уже собрали несколько экземпляров Granta, которые получили новый информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и доступом к сервисам «Яндекса» – «Яндекс.Навигатору», «Яндекс.Браузеру» и «Яндекс.Музыке». Кроме этого, медиасистема позволяет оплачивать топливо а заправках, не покидая автомобиль, и давать команды голосовому помощнику Алисе.

В феврале появилась первая «живая» фотография Lada Granta в версии Club с новой системой. Вероятно, «Яндекс.Авто» будут оснащаться только топовые исполнения бюджетной модели АвтоВАЗа. Какой будет доплата за «мультимедийку» на Granta, пока неизвестно, однако ранее один из дилеров раскрыл ее стоимость для Lada Vesta – 28 тысяч рублей.