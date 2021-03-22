Lada Vesta с «Яндекс.Авто» поступили к дилерам. Но купить машины нельзя

Как сообщает издание, до официального старта продаж АвтоВАЗ должен выявить возможные недостатки новой системы. Ранее один из продавцов назвал стоимость мультимедийки: доплата за устройство должна составить 28 тысяч рублей.
Ожидается, что система будет доступна для седана и универсала Vesta, начиная со средней комплектации Comfort Winter. На сегодняшний день стоимость седана в таком исполнении стартует с 808 900 рублей, а универсала – с 852 900 рублей.
RCI News / ВКонтакте
Обновленную Lada Vesta сняли на видео
Новый тачскрин от «Яндекса» откроет владельцам Vesta доступ к сервисам «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Музыка». Кроме этого, они получат возможность оплачивать топливо на заправках прямо из автомобиля, а также управлять голосовым помощником Алисой.
Такая система уже доступна на Lada XRay в версии Club, а также на XRay Cross в исполнениях Black и Instinct. В декабре стало известно, что в будущем современной мультимедийной системой обзаведется еще одна модель Lada – бюджетная Granta. Сообщалось, что на АвтоВАЗе уже собрали две таких «Гранты» с приставкой Club, а их продажу планировали запустить в первой половине 2021 года.