Lada Vesta с «Яндекс.Авто» поступили к дилерам. Но купить машины нельзя

Как сообщает издание, до официального старта продаж АвтоВАЗ должен выявить возможные недостатки новой системы. Ранее один из продавцов назвал стоимость мультимедийки: доплата за устройство должна составить 28 тысяч рублей.

Ожидается, что система будет доступна для седана и универсала Vesta, начиная со средней комплектации Comfort Winter. На сегодняшний день стоимость седана в таком исполнении стартует с 808 900 рублей, а универсала – с 852 900 рублей.