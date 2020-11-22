Китайский Great Wall начал выпуск инновационного 9-скоростного «робота»

Что касается ресурса, то Great Wall приводит такую характеристику — гарантируется бесперебойная работа «робота» в ходе цикла из 580 тысяч переключений каждой передачи. О запасе прочности нового агрегата косвенно свидетельствуют планы китайского концерна использовать 9DCT и 9HDCT на средне- и полноразмерных внедорожниках и пикапах.

Турбомотор GW4N20 пока доступен в двух версиях. Отдача составляет 204 лошадиные силы (320 Нм при 1500-4000 оборотах в минуту) или 245 лошадиных сил (385 Нм при 1750-4000 оборотах в минуту). Оба агрегата модульные, бензиновые, с непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения, рабочий объём — 2,0 литра.