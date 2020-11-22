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Китайский Great Wall начал выпуск инновационного 9-скоростного «робота»

Передовая трансмиссия появится на кроссоверах, внедорожниках и пикапах

© Двигатель GW4N20 и «робот» 9HDCT со встроенным электромотором, autohome.com.cn
Сергей Ильин
Китайский концерн Great Wall приступил к производству инновационного 9-скоростного преселективного «робота» 9DCT. Коробка передач будет работать в связке с новейшей модульной 2,0-литровой «турбочетвёркой» 4N20. Предусмотрена возможность интеграции в трансмиссию электродвигателя мощностью до 163 лошадиных сил.

Преселективный «робот» 9DCT с двумя мокрыми сцеплениями постепенно заменит на моделях концерна Great Wall 7-скоростную роботизированную коробку передач, знакомую росиянам по кроссоверам Haval F7/F7x.

Среди преимуществ 9-диапазонного агрегата перед старой трансмиссией называются уменьшенный на 7 процентов расход топлива, на 10 процентов меньший вес, возможность «переваривать» в полтора раза больший крутящий момент, а также более компактные габариты — 9DCT меньше, чем 7DCT на 36 процентов. Вдобавок, в новый 9-скоростной «робот» можно встроить электромотор, что позволит использовать коробку передач на гибридных моделях.

Двигатель GW4N20 и новый «робот» 9DCT, autohome.com.cn

Что касается ресурса, то Great Wall приводит такую характеристику — гарантируется бесперебойная работа «робота» в ходе цикла из 580 тысяч переключений каждой передачи. О запасе прочности нового агрегата косвенно свидетельствуют планы китайского концерна использовать 9DCT и 9HDCT на средне- и полноразмерных внедорожниках и пикапах.

Турбомотор GW4N20 пока доступен в двух версиях. Отдача составляет 204 лошадиные силы (320 Нм при 1500-4000 оборотах в минуту) или 245 лошадиных сил (385 Нм при 1750-4000 оборотах в минуту). Оба агрегата модульные, бензиновые, с непосредственным впрыском и изменяемыми фазами газораспределения, рабочий объём — 2,0 литра.

Вполне вероятно, что и новый 2,0-литровый турбомотор GW4N20, и 9-скоростной «робот» со временем появятся на российской линейке Haval. Например, новый Haval H6 с таким двигателем уже был замечен на конвейере тульского завода Great Wall.

Источник: Autohome.com.cn