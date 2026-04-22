Great Wall готовит масштабное вторжение в Европу

«Мы не хотим быть проигравшими ни на одном рынке в мире, — заявил топ-менеджер на пресс-конференции в техническом центре в Баодине. — Мы вернемся и приедем с правильным продуктом».

Заявление прозвучало на фоне драматического падения продаж GWM в Европе: в 2025 году они сократились почти на 30% — до всего 3,5 тыс. автомобилей, тогда как конкуренты из BYD, Chery (бренды Omoda и Jaecoo) и Leapmotor стремительно наращивали свое присутствие.

Предыдущая попытка закрепиться на европейском рынке, предпринятая в 2021 году с акцентом на электромобили Ora и Wey, провалилась, что вынудило компанию закрыть штаб-квартиру в Мюнхене и сократить около 100 сотрудников.

В рамках «второго пришествия» GWM планирует в течение ближайших двух лет вывести на рынок не менее 10 новых моделей. В отличие от первой попытки, ставка будет сделана не только на электромобили, но и на гибриды, а также традиционные бензиновые двигатели. Первой ласточкой станет городской автомобиль Ora 5 (первая половина 2026 года), который будет доступен сразу в трех версиях: EV, гибрид и с ДВС. Позже в 2026 году ожидаются кроссовер Haval Jolion Max и внедорожная модель Haval H7.

Компания также объявила о планах расширить присутствие с нынешних 9 до 13 европейских стран в течение ближайших 12 месяцев. В июне 2026 года GWM выйдет на рынки Италии и Испании, в июле — Польши. Более того, к 2029 году китайский автогигант намерен построить в Европе завод мощностью 300 тыс. автомобилей в год.

