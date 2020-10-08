Объявлена стоимость пикапа Great Wall Wingle 7 в России

Список оснащения включает 16-дюймовые диски, светодиодные дневные ходовые огни, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, многофункциональный руль с кожаной отделкой. Также заявлены мультимедийная система и круиз-контроль. Подробности о комплектациях и полный прайс-лист опубликуют ближе к старту продаж.

В Haval отмечают, что особое внимание уделено защитным покрытиям GWM Wingle 7 – нанесены усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок).