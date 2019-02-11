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11 февраля, 10:55

В Японии показали еще одну «Супру» с обвесом из карбона

Отделение TRD представило концепт GR Supra Performance Line

Отделение Toyota Racing Development (TRD) представило на автосалоне в Осаке прототип GR Supra Performance Line Concept TRD. Концепт, намекающий на появление в линейке «Супры» новой версии, получил аэродинамические элементы из углепластика и новые колеса.

От обычной «Супры» версия от TRD отличается деталями обвеса. Спорткар укомплектован карбоновым спойлером с винглетами, боковыми аэродинамическими накладками и юбками, а также задними обтекателями и спойлером. Специально для концепта разработаны новые кованые алюминиевые колеса размером 19 дюймов.

Технически двухдверка не отличается от серийной. Спорткар оснащен 340-сильной «шестеркой», восьмидиапазонным «автоматом», адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом, которые он делит с BMW Z4 нового поколения. При этом на японском рынке модель доступна и с четырехцилиндровыми турбомоторами.

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Ранее свой вариант обвеса для новой «Супры» показало ателье Prior Design. Специалисты компании нарисовали, как будет выглядеть машина в widebody-обвесе из композитных материалов с очень широкими крыльями и большим фиксированным антикрылом.

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