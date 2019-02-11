В Японии показали еще одну «Супру» с обвесом из карбона

Технически двухдверка не отличается от серийной. Спорткар оснащен 340-сильной «шестеркой», восьмидиапазонным «автоматом», адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом, которые он делит с BMW Z4 нового поколения. При этом на японском рынке модель доступна и с четырехцилиндровыми турбомоторами.