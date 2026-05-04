Новости
Опубликовано 04 мая 2026, 11:52
1 мин.

Грузовик протаранил 14 машин и едва не устроил взрыв бензовоза в Москве

На МКАД грузовик без тормозов снес 14 машин и едва не устроил взрыв бензовоза. Инцидент, судя по записи с дорожной камеры, опубликованной в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», произошел около 12 часов дня.
ДТП на МКАД
© Дептранс. Оперативно
Алексей Морозов
Массовое ДТП на 41-м километре внутренней стороны МКАД в районе Тёплого Стана произошло по вине водителя грузовика 1992 года рождения, сообщает канал. По словам водителя, причиной аварии стал отказ тормозной системы. Грузовик протаранил 14 легковых автомобилей.

Предварительно, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Вопрос о прохождении технического осмотра грузового автомобиля будут выяснять правоохранительные органы. Данные для аннулирования пропуска уже переданы.

Движение на участке МКАД затруднено. Водителей просят объезжать место аварии по альтернативным маршрутам — через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

Источник:Дептранс. Оперативно
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#ДТП