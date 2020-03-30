Классическую Alfa Romeo Giulia превратят в карбоновый 525-сильный суперкар

Основой рестомода GT Electric стала Alfa Romeo GT Junior 1300/1600, выпущенная в начале 1970-х. Автомобиль полностью разобрали, оставив лишь 10 процентов оригинального шасси, а затем усилили с помощью стального каркаса безопасности. Новые подрамники и подвеску с регулируемыми стойками Bilstein Clubsport (спереди — Макферсон, сзади — многорычажка) изготовили из алюминия, спереди и сзади установили дополнительные бамперы. Кузов целиком воспроизведен из карбонового препрега, запеченного при температуре 200 градусов Цельсия.
Батарея электрокара установлена под полом: она состоит из аккумуляторных ячеек NMC 18650, погруженных в токонепроводящую жидкость Novec Engineered Fluid, и весит 350 килограммов. Емкость — 50,4 киловатт-часа. Батарея питает установленный сзади электромотор, который выдает 525 сил и 938 Нм момента и разгоняет «Альфу» до первой «сотни» за 3,4 секунды.
Расчетный запас хода — 320 километров. Первый прототип оснащен бортовым зарядным устройством мощностью 6,6 киловатта, но клиентские машины получат поддержку быстрой зарядки.
Среди других особенностей рестомода — отформованное для усиления граунд-эффекта днище, кованные колеса в стиле оригинальной Giulia GTAm и два дисплея на 3,5 дюйма вместо аналоговых приборов. Кроме того, для «Альфы» предложат тормоза Brembo GT-R с моноблочными суппортами и плавающими двусоставными дисками, а также пневмоподвеску AiRrex.
Обозначение GTA или Gran Tourismo Allegerita впервые появилось на гоночных «Альфах», разработанных автоспортивным подразделением Autodelta, в конце 1960-x. Шильдик GTAm получился после добавления America, так как на такие машины ставили систему впрыска, необходимую для сертификации машин в Новом Свете.
Весной этого года обозначение вернулось в модельный ряд Alfa Romeo: теперь так обозначаются топовые варианты седана Giulia c активными аэродинамическими элементами, заимствованными из Формулы-1, и битурбомотором V6 2.9 мощностью 540 лошадиных сил.