Классическую Alfa Romeo Giulia превратят в карбоновый 525-сильный суперкар

Обозначение GTA или Gran Tourismo Allegerita впервые появилось на гоночных «Альфах», разработанных автоспортивным подразделением Autodelta, в конце 1960-x. Шильдик GTAm получился после добавления America, так как на такие машины ставили систему впрыска, необходимую для сертификации машин в Новом Свете.

Весной этого года обозначение вернулось в модельный ряд Alfa Romeo: теперь так обозначаются топовые варианты седана Giulia c активными аэродинамическими элементами, заимствованными из Формулы-1, и битурбомотором V6 2.9 мощностью 540 лошадиных сил.