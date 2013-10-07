Toyota отложила выпуск кабриолета GT86 на неопределенный срок

Официальная причина переноса не объявлена. Тем не менее, большая часть конструкторских работ, связанных с выпуском кабриолета, уже выполнена. В связи с этим при получении одобрения от руководства компании подготовка GT86 с откидным верхом к производству не займет много времени. Одним из возможных поводов для изменения планов "Тойоты" стала необходимость увеличения жесткости кузова, а, соответственно, и массы модели. А это идет вразрез с ее философией: малый вес и хорошая управляемость.

В июне стало известно, что в Toyota вовсе отказались от возможности выпуска кабриолета на базе GT86. Тогда такое решение объяснялось большими затратами, которые автопроизводитель понес бы в случае запуска новинки в серию. Позже главный инженер проекта Toyota GT86 Татсуя Тада эти данные опроверг, отметив, что вторая версия прототипа с откидным верхом дебютирует в ноябре на автосалоне в Токио.

Первый предвестник кабриолета GT86 дебютировал весной на автосалоне в Женеве. Новинка была разработана миланской дизайнерской студией японцев и получила мягкий складной верх с электроприводом.