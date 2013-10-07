Toyota отложила выпуск кабриолета GT86 на неопределенный срок

Toyota отложила выпуск кабриолета GT86 на неопределенный срокОткрытой версии GT86 не нашлось места в производственном плане на два ближайших года
Компания Toyota отложила на неопределенный срок выпуск открытой версии GT86. Кабриолет не попал в производственный план ни на 2014, ни на 2015 годы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "What Car?".
Официальная причина переноса не объявлена. Тем не менее, большая часть конструкторских работ, связанных с выпуском кабриолета, уже выполнена. В связи с этим при получении одобрения от руководства компании подготовка GT86 с откидным верхом к производству не займет много времени. Одним из возможных поводов для изменения планов "Тойоты" стала необходимость увеличения жесткости кузова, а, соответственно, и массы модели. А это идет вразрез с ее философией: малый вес и хорошая управляемость.
В июне стало известно, что в Toyota вовсе отказались от возможности выпуска кабриолета на базе GT86. Тогда такое решение объяснялось большими затратами, которые автопроизводитель понес бы в случае запуска новинки в серию. Позже главный инженер проекта Toyota GT86 Татсуя Тада эти данные опроверг, отметив, что вторая версия прототипа с откидным верхом дебютирует в ноябре на автосалоне в Токио.
Первый предвестник кабриолета GT86 дебютировал весной на автосалоне в Женеве. Новинка была разработана миланской дизайнерской студией японцев и получила мягкий складной верх с электроприводом.