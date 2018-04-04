Всего выпустят 106 скульптур, на производство которых уходит по 130 часов

Пульс

McLaren подарит покупателем трехместного гиперкара бесценную статуэтку

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4 апреля 2018

Компания McLaren Automotive подарит каждому из 106 покупателей гиперкара GT коллекционную скульптуру под названием Speed Form («форма скорости»). Статуэтка никогда не поступит в свободную продажу, и производитель называет ее «бесценной».

Производство каждой скульптуры занимает 100 часов. Еще около 30 часов уходит на ее ручную полировку. «Форма скорости» представляет собой копию трехместного интерьера гиперкара с центральным расположением кресла водителя.

Длина статуэтки составляет 400 миллиметров, ширина — 205, высота — 80 миллиметров. Масса — 3,6 килограмма. Каждый экземпляр Speed Form получит индивидуальный номер.

Гиперкар McLaren GT войдет в топовую линейку Ultimate Series, которая сейчас состоит из гибрида P1 и купе Senna. Новинка получит бензин-электрическую гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 лошадиных сил.

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Модель GT будет самым экстремальным и роскошным автомобилем в истории McLaren. Он сможет разгоняться до более чем 391 километра в час.

Купе выпустят в количестве 106 экземпляров, такой же тираж был у McLaren F1. Цена каждой машины составит 1,6 миллиона фунтов стерлингов (130 миллионов рублей). Все машины уже проданы.

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