Опубликовано 19 февраля 2026, 14:531 мин.
Губернатор Липецкой области Артамонов: спасатели извлекли из-под завалов «Моторинвеста» пятерых человек
Губернатор Артамонов заявил о спасении пятерых человек после обрушения крыши завода «Моторинвест». По его словам, пострадавших осматривают медики, информация об их состоянии уточняется. Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются.
«Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются», – написал Артамонов.
На заводе «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша производственного цеха. Есть вероятность нахождения людей под завалами.
К месту ЧП стянуты спасательные подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Глава округа Сергей Поляков возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
