Губернатор Липецкой области Артамонов: спасатели извлекли из-под завалов «Моторинвеста» пятерых человек

«Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются», – написал Артамонов.

На заводе «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша производственного цеха. Есть вероятность нахождения людей под завалами.

К месту ЧП стянуты спасательные подразделения для проведения аварийно-спасательных работ. Глава округа Сергей Поляков возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

