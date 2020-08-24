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Видео: как сделать стильные многоспицевые диски из штамповки и 50 гвоздей

Российские умельцы придали шарма стальному диску от ВАЗа

© скрин видео, YouTube-канал «Гараж-54»
Сергей Ильин
Блогеры YouTube-канала «Гараж-54» показали, как сделать стильные многоспицевые диски в ретростиле из вазовской штамповки и полусотни двухсотмиллиметровых гвоздей. Механикам понадобилась заготовка, сварочный аппарат, болгарка, сантехническая гайка, куски металлического профиля, немного фантазии и свободного времени.

Превращение отечественного штампованного диска в реплику колеса для классических автомобилей происходило сегментно: болгаркой последовательно вырезали секции, затем поэтапно скрепляли центральную часть и обод с помощью гвоздей.

Чтобы «самоварный» диск максимально походил на оригинал, механик сварил из подручных средств декоративную центральную гайку. Собранный диск зачистили, подготовили к покраске, покрыли порошковой эмалью в несколько слоёв, а затем забортировали и установили на старенький Mercedes-Benz 190. Хотя диск был сварен «на глазок», а колесо не балансировали, самоделка без проблем выдержала короткую поездку. Впрочем, эксплуатировать автомобиль с таким колесом небезопасно.

Видео: YouTube-канал «Гараж-54»

Для мастеров «Гаража-54» это уже не первая попытка превратить стальные отечественные диски в пародию на зарубежные аналоги. Ранее умельцы попытались создать из штамповки от ВАЗа реплику AMG и копию диска BBS.