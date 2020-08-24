Видео: как сделать стильные многоспицевые диски из штамповки и 50 гвоздей

Превращение отечественного штампованного диска в реплику колеса для классических автомобилей происходило сегментно: болгаркой последовательно вырезали секции, затем поэтапно скрепляли центральную часть и обод с помощью гвоздей.

Чтобы «самоварный» диск максимально походил на оригинал, механик сварил из подручных средств декоративную центральную гайку. Собранный диск зачистили, подготовили к покраске, покрыли порошковой эмалью в несколько слоёв, а затем забортировали и установили на старенький Mercedes-Benz 190. Хотя диск был сварен «на глазок», а колесо не балансировали, самоделка без проблем выдержала короткую поездку. Впрочем, эксплуатировать автомобиль с таким колесом небезопасно.