Haval начал строить в России завод по производству моторов

Завод Haval, который будет выпускать двигатели, будет расположен в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Он будет обеспечивать моторами более 90 процентов продаваемых на российском рынке автомобилей марки. Для новых сборочных цехов Haval наймет 300 работников.
Инвестиции в производство составят около 4 миллиардов рублей. После завершения стройки Haval планирует углублять локализацию производства компонентов для автомобилей, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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«Успех Great Wall Motor на российском рынке имеет стратегическое значение для глобализации компании. С момента запуска производства в Тульской области в прошлом году продажи Haval растут, доказывая, что Great Wall Motor завоевывает признание российских клиентов», – сказал Джек Вэй, председатель совета директоров «материнского» холдинга Haval – Great Wall Motor.
Новый завод будет выпускать 80 000 двигателей ежегодно. Первым будет достроен цех площадью более 3000 квадратных метров, а полностью стройку предприятия площадью 10 000 квадратных метров планируют завершить к 2022 году.
В соответствии со СПИК, подписанным в сентябре, Haval обязан вложить 42,4 миллиарда рублей в локализацию производства машин и комплектующих в России. На сегодняшний день это первый бренд, заключивший такой контракт в России.
У Haval уже есть один завод в стране – он также находится в Тульской области и был запущен в июне 2019. На сегодняшний день с его конвейеров сходят кроссоверы Haval F7 и F7x, а также внедорожники Haval H5 и H9.