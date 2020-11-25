Haval начал строить в России завод по производству моторов

Завод Haval, который будет выпускать двигатели, будет расположен в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Он будет обеспечивать моторами более 90 процентов продаваемых на российском рынке автомобилей марки. Для новых сборочных цехов Haval наймет 300 работников.

Инвестиции в производство составят около 4 миллиардов рублей. После завершения стройки Haval планирует углублять локализацию производства компонентов для автомобилей, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.