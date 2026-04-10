Опубликовано 10 апреля 2026, 14:181 мин.
Haval опубликовал цены кроссовера Dargo с мощным мотором
В продажу пошёл Haval Dargo с новым двигателем. Российский офис марки Haval обновил модель Dargo. От своего предшественника новинка отличается переоформленной решёткой радиатора, диодной полосой между задними фонарями, а также другим двигателем внутреннего сгорания. Медиасистема со встроенными сервисами «Яндекса» получила другой интерфейс.
Прежде Haval Dargo комплектовался двухлитровым турбомотором отдачей 192 л.с. и 320 Нм. Новый агрегат сохранил рабочий объём, но выдаёт 200 л.с. и 380 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 9 вместо 10 с. Расход топлива уменьшился 0,4 л — до 8,8 л/100 км.
В компании решили отказаться от базовой переднеприводной модификации. С полным приводом новый кроссовер будет стоить от 3 499 000 (+100 000) до 3 899 000 (+150 000) рублей.
Ранее стало известно, что самый популярный автомобиль компании Great Wall Motor на рынке РФ — кроссовер Haval Jolion — переживёт процедуру обноления.
