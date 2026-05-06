Haval свернул продажи внедорожной версии Dargo X в России

«Было принято решение, что внедорожный потенциал, который ранее был доступен с Dargo X, теперь наши клиенты смогут получить в другой нашей модели — Haval H7, для которого доступна задняя межколесная блокировка», — уточнил корреспонденту Авто Mail представитель компании.

Напомним, в середине весны 2026 года в России стартовали продажи обновленного обычного Haval Dargo (сборка в Тульской области). Он получил черную решетку радиатора, новую светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, двигатель 2.0 на 200 л.с. и мультимедиа Coffee OS.

Особая версия Dargo X отличалась принудительной блокировкой заднего дифференциала, экспертным режимом для бездорожья, пластиковым обвесом и неокрашенными зеркалами. Эти автомобили поставлялись из Китая и на момент ухода с рынка стоили от 3,4 до 36 млн рублей. Теперь их место в линейке займет Haval H7.

Читайте также: Названы самые экономичные кроссоверы Toyota в 2026 году

На трассе Нюрбургринг разбился засекреченный прототип Audi RS6

В России рухнули продажи автомобилей Mazda