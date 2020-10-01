Внедорожник Haval H9 стал доступнее в России

Привод — полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой BorgWarner, понижающей передачей, механической блокировкой заднего дифференциала и системой помощи при спуске. Вдобавок у H9 есть семь ездовых профилей: Авто, Спорт, Песок, Снег, Грязь, 4L и Эко.

Как и весь модельный ряд Haval в России, рамный внедорожник H9 производится на заводе марки в Тульской области. Вместе с ним с конвейера сходят кроссовер F7 и кросс-купе F7x.