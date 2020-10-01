Внедорожник Haval H9 стал доступнее в России

«Комфортный» Haval H9 — это бензиновый турбомотор 2.0 T-GDI (дизельным может быть только H9 Elite), восьмидиапазонный «автомат», биксеноновые фары на 25 ватт (у старших комплектаций — 35-ваттные) без омывателя, 17-дюймовые колеса, тканевая обивка салона, сиденья водителя и переднего пассажира с ручной регулировкой и подогревом, трехзонный климат-контроль и камера заднего вида с динамической разметкой.
Также у Haval H9 Comfort есть аудиосистема с семью динамиками, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, АБС, противобуксовочная система, передние и задние датчики парковки.
Привод — полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой BorgWarner, понижающей передачей, механической блокировкой заднего дифференциала и системой помощи при спуске. Вдобавок у H9 есть семь ездовых профилей: Авто, Спорт, Песок, Снег, Грязь, 4L и Эко.
Как и весь модельный ряд Haval в России, рамный внедорожник H9 производится на заводе марки в Тульской области. Вместе с ним с конвейера сходят кроссовер F7 и кросс-купе F7x.