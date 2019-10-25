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13:33

Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн

VIP-версию Hiace оценили в 3 675 000 рублей

Компания Toyota объявила о начале продаж в России люксовой версии вэна Hiace. Новинку предложат в короткобазной версии с девятью посадочными местами по цене от 3 675 000 до 3 873 000 рублей.

Toyota Hiace VIP, но под именем GranAce, накануне дебютировала на автосалоне в Токио, а чуть раньше его показали в Таиланде как Majesty. Люксовый бизнес-вэн построен на укороченной «тележке» с колесной базой 3210 миллиметров и в длину насчитывает 5,3 метра. Отличия от обычного микроавтобуса сводятся к хромированному декору экстерьера и богатой отделке салона искусственной и натуральной кожей. В салоне — девять мест, хотя в Японии базовая версия минивэна предлагается с шестью посадочными местами.

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Toyota Hiace VIP предложат в четырех вариантах окраски кузова — черном, белом перламутре, сером и серебристом металлике, со светодиодной передней и задней оптикой, эргономичными креслами с кожаной обивкой, независимым климат-контролем пассажирской части салона, фоновой подсветкой, электроприводом боковых дверей и доводчиком двери багажника.

Помимо этого, в оснащение автомобиля включен комплекс безопасности Toyota Safety Sense с системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения, распознающей пешеходов, автоматическим управлением дальним светом и контролем полосы движения.

Toyota Hiace VIP оснащен 2,8-литровым дизелем. Для России его мощность снижена до 150 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат».

Начальная цена бизнес-вэна — 3 675 000 рублей. Это на миллион рублей дешевле Toyota Alphard с V6 3.5 мощностью 300 лошадиных сил и шестидиапазонным «автоматом».