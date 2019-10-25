Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн

Toyota Hiace VIP, но под именем GranAce, накануне дебютировала на автосалоне в Токио, а чуть раньше его показали в Таиланде как Majesty. Люксовый бизнес-вэн построен на укороченной «тележке» с колесной базой 3210 миллиметров и в длину насчитывает 5,3 метра. Отличия от обычного микроавтобуса сводятся к хромированному декору экстерьера и богатой отделке салона искусственной и натуральной кожей. В салоне — девять мест, хотя в Японии базовая версия минивэна предлагается с шестью посадочными местами.
Toyota Hiace VIP предложат в четырех вариантах окраски кузова — черном, белом перламутре, сером и серебристом металлике, со светодиодной передней и задней оптикой, эргономичными креслами с кожаной обивкой, независимым климат-контролем пассажирской части салона, фоновой подсветкой, электроприводом боковых дверей и доводчиком двери багажника.
Помимо этого, в оснащение автомобиля включен комплекс безопасности Toyota Safety Sense с системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения, распознающей пешеходов, автоматическим управлением дальним светом и контролем полосы движения.
Toyota Hiace VIP оснащен 2,8-литровым дизелем. Для России его мощность снижена до 150 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Коробка — шестидиапазонный «автомат».
Начальная цена бизнес-вэна — 3 675 000 рублей. Это на миллион рублей дешевле Toyota Alphard с V6 3.5 мощностью 300 лошадиных сил и шестидиапазонным «автоматом».