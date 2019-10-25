Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн

Toyota Hiace VIP предложат в четырех вариантах окраски кузова — черном, белом перламутре, сером и серебристом металлике, со светодиодной передней и задней оптикой, эргономичными креслами с кожаной обивкой, независимым климат-контролем пассажирской части салона, фоновой подсветкой, электроприводом боковых дверей и доводчиком двери багажника.

Помимо этого, в оснащение автомобиля включен комплекс безопасности Toyota Safety Sense с системой предупреждения об угрозе фронтального столкновения, распознающей пешеходов, автоматическим управлением дальним светом и контролем полосы движения.