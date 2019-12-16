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10:49

Культовый родстер Honda S2000 напомнит о себе юбилейной версией

На Tokyo Auto Salon компания привезёт специальный родстер S2000

Алексей Носаченко
Аксессуарное подразделение Honda привезет на Tokyo Auto Salon, аналог американской SEMA, несколько шоу-каров. Самым интересным станет юбилейный родстер S2000 20th Anniversary Prototype.

Прототип Honda S2000 20th Anniversary Prototype базируется на товарном родстере, который компания не выпускает с 2009 года. В этом году модели исполнилось 20 лет, и Honda Access решила отметить юбилей выпуском специального набора компонентов. В него вошли бампер, элементы подвески и аудиосистема. Двигатель и трансмиссию, скорее всего, трогать не стали: S2000 для японского рынка оснащается «атмосферником» 2.2 (242 силы и 221 Нм) и шестиступенчатой «механикой».

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Другими экспонатами Tokyo Auto Salon станут Civic Type R серии GF-EK9, выполненный в «нео-японском» стиле, сочетающем элементы прошлого и ближайшего будущего, многофункциональный минивэн Step WGN с пассажирским креслом на колёсиках и трансформируемым салоном и первый детский автомобильчик Honda под названием Aibou.

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Известно, что Nissan тоже представит на выставке два концепта. Они оба построены на базе седана Skyline, но отличаются характером: Skyline 400R Sprint Concept расскажет о спортивной стороне бренда, Skyline Deluxe Advanced — о роскоши и эксклюзивности.

Tokyo Auto Salon пройдёт с 10 по 13 января 2020 года в выставочном центре Makuhari Messe в префектуре Тиба, Япония.