Культовый родстер Honda S2000 напомнит о себе юбилейной версией

Прототип Honda S2000 20th Anniversary Prototype базируется на товарном родстере, который компания не выпускает с 2009 года. В этом году модели исполнилось 20 лет, и Honda Access решила отметить юбилей выпуском специального набора компонентов. В него вошли бампер, элементы подвески и аудиосистема. Двигатель и трансмиссию, скорее всего, трогать не стали: S2000 для японского рынка оснащается «атмосферником» 2.2 (242 силы и 221 Нм) и шестиступенчатой «механикой».