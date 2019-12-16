Культовый родстер Honda S2000 напомнит о себе юбилейной версией

Прототип Honda S2000 20th Anniversary Prototype базируется на товарном родстере, который компания не выпускает с 2009 года. В этом году модели исполнилось 20 лет, и Honda Access решила отметить юбилей выпуском специального набора компонентов. В него вошли бампер, элементы подвески и аудиосистема. Двигатель и трансмиссию, скорее всего, трогать не стали: S2000 для японского рынка оснащается «атмосферником» 2.2 (242 силы и 221 Нм) и шестиступенчатой «механикой».
Другими экспонатами Tokyo Auto Salon станут Civic Type R серии GF-EK9, выполненный в «нео-японском» стиле, сочетающем элементы прошлого и ближайшего будущего, многофункциональный минивэн Step WGN с пассажирским креслом на колёсиках и трансформируемым салоном и первый детский автомобильчик Honda под названием Aibou.
Известно, что Nissan тоже представит на выставке два концепта. Они оба построены на базе седана Skyline, но отличаются характером: Skyline 400R Sprint Concept расскажет о спортивной стороне бренда, Skyline Deluxe Advanced — о роскоши и эксклюзивности.
Tokyo Auto Salon пройдёт с 10 по 13 января 2020 года в выставочном центре Makuhari Messe в префектуре Тиба, Япония.