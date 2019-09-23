Honda S2000 почти без пробега продают по цене Porsche 911

Под капотом S2000 установлена рядная «четверка» объемом два литра, выдающая 241 лошадиную силу и 206 Нм крутящего момента. Она сопряжена с шестиступенчатой «механикой», которая через дифференциал повышенного трения передает тягу на задние колеса. По паспорту такой автомобиль может разгоняться до «сотни» за 6,1 секунды и достигать максимальных 240 километров в час.