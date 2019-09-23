Honda S2000 почти без пробега продают по цене Porsche 911

Выставленный на продажу автомобиль находится в прекрасном состоянии и никогда не ставился на учет. Родстер выкрашен в оригинальный цвет Berlina Black, сочетающийся с черным салоном, оснащен ксеноновыми фарами, кондиционером, электроприводом крышки багажника, круиз-контролем и мультимедийной системой с восемью динамиками.
Похоже, этот автомобиль уже пытались продать в начале года по цене в два раза меньше той, что заявлена сейчас.
Под капотом S2000 установлена рядная «четверка» объемом два литра, выдающая 241 лошадиную силу и 206 Нм крутящего момента. Она сопряжена с шестиступенчатой «механикой», которая через дифференциал повышенного трения передает тягу на задние колеса. По паспорту такой автомобиль может разгоняться до «сотни» за 6,1 секунды и достигать максимальных 240 километров в час.
Ранее на мероприятии в Японии, посвященном юбилею S2000, была замечена, пожалуй, самая странная в истории модификация родстера. Автомобиль с прозрачным кузовом построили для выставок, чтобы наглядно показать посетителям, как работают все его узлы.