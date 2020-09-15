Honda анонсировала новый электрокар

На тизере виден электромобиль с угловатой, зауженной оптикой, соединённой ломаной светодиодной полосой. В центре передка, лишённого решётки радиатора, расположен крупный трёхмерный логотип Honda, а в нижней части бампера – диодные противотуманные фары.

Новинка получит рельефный капот, небольшие корпуса зеркал заднего вида и многоспицевые легкосплавные колёсные диски. Тизер не даёт представления о пропорциях автомобиля, но ожидается, что это будет кроссовер с купеобразным кузовом.

Кроме электрического шоу-кара в экспозицию Honda на Пекинском автосалоне войдёт плагин-гибридная модификация CR-V, которая станет первой моделью марки с такой установкой на китайском рынке. Также ожидается, что компания покажет несколько электрифицированных версий других существующих автомобилей.