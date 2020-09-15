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Honda анонсировала новый электрокар

Концепт рассекретят на Пекинском автосалоне

© Honda
Мария Евдокимова
Компания Honda анонсировала премьеру нового концепт-кара. На его базе будет построен первый электрокар марки для Китая, где недоступен электрохэтчбек Honda e. Премьера шоу-кара состоится на Пекинском автосалоне (Auto China-2020), а пока компания опубликовала тизерное изображение новинки с минималистичным дизайном.

На тизере виден электромобиль с угловатой, зауженной оптикой, соединённой ломаной светодиодной полосой. В центре передка, лишённого решётки радиатора, расположен крупный трёхмерный логотип Honda, а в нижней части бампера – диодные противотуманные фары.

Новинка получит рельефный капот, небольшие корпуса зеркал заднего вида и многоспицевые легкосплавные колёсные диски. Тизер не даёт представления о пропорциях автомобиля, но ожидается, что это будет кроссовер с купеобразным кузовом.

Кроме электрического шоу-кара в экспозицию Honda на Пекинском автосалоне войдёт плагин-гибридная модификация CR-V, которая станет первой моделью марки с такой установкой на китайском рынке. Также ожидается, что компания покажет несколько электрифицированных версий других существующих автомобилей.

Автосалон в Пекине, изначально запланированный на апрель, был перенесён из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проведут с 26 сентября по 5 октября 2020 года в Китайском международном выставочном центре.

На прошлой неделе Honda представила рестайлинговый кроссовер CR-V для России. Автомобиль получил обновлённый экстерьер и салон, новое оборудование, но сохранил прежнюю моторную гамму.

Источник: Honda