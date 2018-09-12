Первые изображения электрокроссовера Honda

Форма задней оптики осталась неизменной, но сам рисунок фонарей выполнен иначе, а их блоки визуально объединяет горизонтальная накладка. Судя по иллюстрациям, отличительной чертой электромобиля станут голубые акценты: их можно заметить на крышке зарядного разъема, в фарах и задних фонарях.

Электрокроссовер предназначен для китайского рынка. Как и бензиновый HR-V, его будет выпускать завод GAC-Honda в Гуанчжоу. В продажу он поступит до конца года — причем под своим собственным брендом Everus.