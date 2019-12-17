Беспилотники Honda выйдут на дороги в 2020 году

Хондовский «беспилотник» с системами помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems или ADAS) третьего уровня, предположительно, станет одной из модификаций флагманского седана Legend (аналог Acura RLX). В Японии он предлагается только в гибридном варианте с полным приводом, «атмосферником» V6 3.5, тремя электромоторами и семиступенчатым преселективным «роботом». Стоимость «Легенды» начинается от 7 205 000 иен, то есть 4,1 миллиона рублей.
Классификация или шкала SAE определяет пять уровней автономности. Современные автомобили с системами удержания в полосе и адаптивными круизами относятся к уровню 2 или 2.5, так как требуют внимания водителя. На высших значениях шкалы вмешательство водителя в управление нужно все реже, а на пятом и вовсе не требуется. Впрочем, по мнению некоторых производителей, достижение пятого уровня при нынешнем уровне развития технологий невозможно.
Автопилот, по мнению Nikkei Asian, увеличит цену модели до 10 миллионов иен (5,7 миллиона рублей). При этом технология позволит автомобилю продолжительное время передвигаться самостоятельно, только в экстренных случаях сигнализируя водителю о необходимости взять управление на себя.
У системы могут быть территориальные ограничения, например, автопилот активируется лишь на скоростных магистралях и в специальных зонах внутри городов, но официального подтверждения этому пока нет.
Третий уровень системы автономного вождения есть также у Audi A8. Немецкий седан научился не только двигаться без водителя на шоссе и в пробках, но и постоянно присматривает за человеком — если закрыть глаза, то машина уведомит о том, что ее все-таки еще нужно контролировать или вообще остановится. Пространство вокруг A8 с автопилотом постоянно сканируют радары, ультразвуковые датчики, камеры и лазерный сканер.