Беспилотники Honda выйдут на дороги в 2020 году

Автопилот, по мнению Nikkei Asian, увеличит цену модели до 10 миллионов иен (5,7 миллиона рублей). При этом технология позволит автомобилю продолжительное время передвигаться самостоятельно, только в экстренных случаях сигнализируя водителю о необходимости взять управление на себя.

У системы могут быть территориальные ограничения, например, автопилот активируется лишь на скоростных магистралях и в специальных зонах внутри городов, но официального подтверждения этому пока нет.