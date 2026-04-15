Опубликовано 15 апреля 2026, 13:141 мин.
Honda отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за опасного дефекта
Honda отзывает более 440 тыс. авто из-за неисправности подушек безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.
© Honda
Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило в среду об отзыве 440 830 минивэнов Honda Odyssey из-за программной ошибки, способной вызвать неожиданное раскрытие подушек безопасности.
До этого TopSpeed назвал 10 мотоциклов Honda, которые не ломаются даже после 160 тыс. километров. В список вошли как культовые классические модели, так и современные туристические мотоциклы.
Источник:Reuters
Автор:Арина Лысенко
