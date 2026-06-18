Honda Prelude 2027 получила лимит-серию за 2,9 млн рублей

Кузов получил цвет Premium Crystal Garnet Metallic, который раньше не предлагался для Prelude. В оснащение входят решётка радиатора в тон кузову, красные акценты на бамперах (вместо стандартных синих), 19-дюймовые легкосплавные диски с покрытием Machined Black Clear и красные тормозные суппорты Brembo.

Интерьер также выделяется особым дизайном: передние сиденья, центральная консоль и приборная панель получили бордовые вставки, а остальные поверхности отделаны чёрной кожей с бордовой контрастной строчкой. Кроме того, вышитый логотип Prelude на стороне пассажира выполнен красным цветом, а не белым.

Техническая часть ограниченной серии 2027 года осталась без изменений: использованы те же гибридная установка и шасси, что и у стандартной Prelude. В основе — 2,0-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель и два электромотора, которые в сумме выдают 200 л.с. (203 PS) и передают тягу на передние колёса. Система Honda S+Shift имитирует смену передач за счёт изменения крутящего момента и звуковых эффектов, делая вождение более эмоциональным.

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