Honda готовит возможного преемника Honda e

Его покажут в Гудвуде 10 июля, но пока в статусе концепта

Honda анонсировала новый маленький электрокар для города. На Фестиваль скорости в британском Гудвуде, который пройдет в июле, Honda привезет концепт под названием Super EV. На единственном снимке, на котором хэтчбек обклеен плотной маскировочной пленкой, видны угловатый дизайн, круглая оптика, короткий капот и почти горизонтальная линия крыши.