Honda устроила распродажу гоночных машин, которые побеждали в Ле-Мане
Первым автомобилем, предложенным на продажу и реставрацию, стал прототип Acura ARX-01a № 26 команды Andretti Green Racing с двигателем V8. Эта машина стала первым гоночным автомобилем, созданным Acura специально для гонок на выносливость, и первой машиной с мотором, разработанным HRC в США. В 2007 году на своей дебютной гонке — 12 часах Себринга — на ней была одержала победа в классе LMP2. За рулем были Дарио Франкитти, Брайан Херта и Тони Канаан.
HRC перед продажей выполняет реставрацию автомобилей: каждая машина полностью разбирается и собирается заново с опорой на оригинальные документы, фотографии и технические архивы компании, а также с применением новых и восстановленных деталей. Двигатели перестраиваются на мощностях HRC в Калифорнии. Для большей надежности и безопасности дорабатывается и электроника. После реставрации каждый автомобиль проходит всесторонние испытания на трассе.
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Среди других машин, восстановленных HRC, четыре прототипа Acura ARX-05 DPi, а также NSX GT3 (шасси № 5), одержавшая 38 побед в классе и два чемпионата среди производителей в гонках IMSA и SRO. Также в рамках программы была восстановлена машина Strakka Racing Acura ARX-01c, победившая в классе LMP2 в Ле-Мане в 2010 году, и Reynard 01i 2001 года.
Компания также предлагает услуги по реставрации, обслуживанию и технической поддержке на трассе для машин сторонних заказчиков. Цены и критерии выбора клиентов для участия в программе не разглашаются, но HRC подчеркивает, что предлагает уникальную возможность владеть аутентичными автомобилями, оставшимися в истории автоспорта.
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