Первым автомобилем, предложенным на продажу и реставрацию, стал прототип Acura ARX-01a № 26 команды Andretti Green Racing с двигателем V8. Эта машина стала первым гоночным автомобилем, созданным Acura специально для гонок на выносливость, и первой машиной с мотором, разработанным HRC в США. В 2007 году на своей дебютной гонке — 12 часах Себринга — на ней была одержала победа в классе LMP2. За рулем были Дарио Франкитти, Брайан Херта и Тони Канаан.

HRC перед продажей выполняет реставрацию автомобилей: каждая машина полностью разбирается и собирается заново с опорой на оригинальные документы, фотографии и технические архивы компании, а также с применением новых и восстановленных деталей. Двигатели перестраиваются на мощностях HRC в Калифорнии. Для большей надежности и безопасности дорабатывается и электроника. После реставрации каждый автомобиль проходит всесторонние испытания на трассе.