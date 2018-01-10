Honda NSX посоревновалась в гонке по прямой с CBR1000RR Fireblade

Пульс

Две «Хонды» сравнили в дрэге: гибридный суперкар и 190-сильный спортбайк

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10 января 2018

Гибридный суперкар Honda NSX последнего поколения сравнили в гонке по прямой со спортбайком Honda CBR1000RR Fireblade. В ролике, который размещен на YouTube-канале CarWow, показаны два заезда: со стартом с места и со стартом с хода.

Самые эпичные дрэг-гонки 2017 года

Суперкар NSX, который на некоторых рынках продается под маркой Acura, оснащается 3,5-литровым твин-турбо мотором V6, тремя электрическими двигателями и девятиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Отдача агрегатов составляет 573 лошадиные силы и 644 Нм крутящего момента. Мотоцикл укомплектован четырехтактной «четверкой» рабочим объемом один литр. Ее отдача равна 190 силам и 116 Нм момента.

Видео пользователя CarWow с сайта youtube.com

На канале CarWow регулярно появляются видео с дрэг-гонок. Заезды устраивались, например, между Nissan GT-R и Mercedes-AMG GT R, Tesla Model S P100D, BMW M760Li xDrive, Mercedes-AMG E 63 S и Audi RS6, а также между Mercedes-AMG E 63 S и Dacia Logan MCV.

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Теги:
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