Hongqi анонсировал в России новые модели

В 2027 году Hongqi намерена вывести на рынок обновлённые кроссоверы HS3 и HS5, а также новый подключаемый гибрид HS6 PHEV. Известно, что эта новинка уже серийно выпускается в Китае.

В рамках ПМЭФ-2026 публике также впервые показали люксовый седан Hongqi Guoya. В России модель доступна в двух исполнениях: пятиместная версия Elegance стоит 27,7 млн рублей, а четырёхместная Imperial — 31,7 млн рублей.

Бренд Hongqi в третий раз подряд стал официальным автомобилем ПМЭФ-2026. Для форума предоставили седаны H9, бизнес-седаны H5 и минивэны HQ9, которые использовали для трансфера спикеров, высокопоставленных гостей и почётных делегатов.

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