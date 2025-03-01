Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из Китая

Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из КитаяБизнес-седаны образца 2024 года на наших дорогах пока редкость
Обновлённые Hongqi H9 впервые засветились в России на прошлой неделе на показательных выступлениях на автодроме Федеральной службы охраны. Тогда в представительстве заявили, что официальных поставок глубоко модернизированного седана в нашу страну не планируется, то есть экземпляры 2024 года выпуска ввезены напрямую.
У бизнес-седана на балансе Министерства иностранных дел бензиновый 3,0-литровый V6, но в документах почему-то указана мощность 326 лошадиных сил, хотя китайская спецификация выдаёт 337 лошадиных сил. В любом случае с двигателем сочетается классический 8-ступенчатый автомат, вероятна система полного привода с муфтой в приводе передних колёс.
В Китае шестицилиндровые Hongqi H9 стоят от 460 до 540 тысяч юаней (63-74 тысячи долларов) без учёта скидок, но дисконт может составлять до 20 процентов. В России дореформенный Hongqi H9 в феврале подешевел до 6,3 миллиона рублей за фиксированную богатую комплектацию.