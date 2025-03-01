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Опубликовано 01 марта 2025, 23:23
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Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из Китая

Бизнес-седаны образца 2024 года на наших дорогах пока редкость
Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из Китая. В Сети появилась фотография обновлённого Hongqi H9 на номерах правительственной серии а*мр97. Судя по открытым данным, автомобиль принадлежит Министерству иностранных дел, собран в 2024 году и оснащается 3,0-литровым V6. Представительство Hongqi поставки таких седанов не подтверждает: официально у нас продаются только дорестайлинговые четырёхцилиндровые H9.
Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из Китая
© platesmania.com / GentlePine69
Сергей Ильин

Обновлённые Hongqi H9 впервые засветились в России на прошлой неделе на показательных выступлениях на автодроме Федеральной службы охраны. Тогда в представительстве заявили, что официальных поставок глубоко модернизированного седана в нашу страну не планируется, то есть экземпляры 2024 года выпуска ввезены напрямую.

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У бизнес-седана на балансе Министерства иностранных дел бензиновый 3,0-литровый V6, но в документах почему-то указана мощность 326 лошадиных сил, хотя китайская спецификация выдаёт 337 лошадиных сил. В любом случае с двигателем сочетается классический 8-ступенчатый автомат, вероятна система полного привода с муфтой в приводе передних колёс.

В Китае шестицилиндровые Hongqi H9 стоят от 460 до 540 тысяч юаней (63-74 тысячи долларов) без учёта скидок, но дисконт может составлять до 20 процентов. В России дореформенный Hongqi H9 в феврале подешевел до 6,3 миллиона рублей за фиксированную богатую комплектацию.

Автор:Сергей Ильин
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