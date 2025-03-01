Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из Китая

Бизнес-седаны образца 2024 года на наших дорогах пока редкость

Российские власти начали закупать новейшие Hongqi напрямую из Китая. В Сети появилась фотография обновлённого Hongqi H9 на номерах правительственной серии а*мр97. Судя по открытым данным, автомобиль принадлежит Министерству иностранных дел, собран в 2024 году и оснащается 3,0-литровым V6. Представительство Hongqi поставки таких седанов не подтверждает: официально у нас продаются только дорестайлинговые четырёхцилиндровые H9.