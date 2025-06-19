Теперь официально: проект российского электрокара e-Neva заморозили«Российский ответ Tesla» не увидит свет в обозримом будущем
Информация о заморозке работы над перспективной платформой для электромобилей появилась еще в марте. Тогда сообщалось, что причин две: отсутствие финансовой поддержки от государства и загруженность военного предприятия основными задачами. За год до этого Минпромторг сообщал, что проект не закрыт, но работа над ним идет медленно.
Над e-Neva работали Обуховский завод, принадлежащий ВКО «Алмаз-Антей», и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Создавалась скейтборд-платформа, «первенцем» которой должен был стать электрокроссовер.
В 2023 году показали прототип: SUV длиной 4,5 метра с двумя электромоторами общей отдачей 435 лошадиных сил. Заявленное время разгона до «сотни» — всего 2,7 секунды. Батарея емкостью 90 киловатт-часов должна была обеспечить ему до 463 километров хода без подзарядки. Появлялась информация и о примерной цене — 4 миллиона рублей.
Выпускать e-Neva собирались на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге («Шушары-Авто»), который перешел ФГУП под контроль НАМИ после ухода японцев. Площадка мощностью около 100 тысяч автомобилей в год до сих пор простаивает.
В марте петербургский завод начал искать сотрудников. Вакансии открыла кадровая служба Aurus: ранее сообщалось, что в Шушарах могут наладить производство российских люксовых машин. Кто поможет «Аурусу» перезапустить площадку, неизвестно, так как договориться с «новым восточноазиатским партнером» не удалось.