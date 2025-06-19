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Опубликовано 19 июня 2025, 15:48
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Теперь официально: проект российского электрокара e-Neva заморозили

«Российский ответ Tesla» не увидит свет в обозримом будущем
Мантуров признал, что проект электрокара e-Neva заморожен. Проект по производству электрокроссовера e-Neva разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей» поставлен на паузу. Об этом сообщил в кулуарах ПМЭФ-2025 первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он добавил, что оборонный концерн сейчас слишком загружен основными задачами, «поэтому на паузе». Будет ли разработка «российского ответа Tesla» возобновлена и когда это произойдет, неизвестно.
Денис Мантуров на Обуховском заводе
Денис Мантуров на Обуховском заводе
© Алексей Даничев / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Информация о заморозке работы над перспективной платформой для электромобилей появилась еще в марте. Тогда сообщалось, что причин две: отсутствие финансовой поддержки от государства и загруженность военного предприятия основными задачами. За год до этого Минпромторг сообщал, что проект не закрыт, но работа над ним идет медленно.

Над e-Neva работали Обуховский завод, принадлежащий ВКО «Алмаз-Антей», и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Создавалась скейтборд-платформа, «первенцем» которой должен был стать электрокроссовер.

Электромобиль e-Neva

Электромобиль e-Neva

© Алексей Даничев / РИА Новости

В 2023 году показали прототип: SUV длиной 4,5 метра с двумя электромоторами общей отдачей 435 лошадиных сил. Заявленное время разгона до «сотни» — всего 2,7 секунды. Батарея емкостью 90 киловатт-часов должна была обеспечить ему до 463 километров хода без подзарядки. Появлялась информация и о примерной цене — 4 миллиона рублей.

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Выпускать e-Neva собирались на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге («Шушары-Авто»), который перешел ФГУП под контроль НАМИ после ухода японцев. Площадка мощностью около 100 тысяч автомобилей в год до сих пор простаивает.

В марте петербургский завод начал искать сотрудников. Вакансии открыла кадровая служба Aurus: ранее сообщалось, что в Шушарах могут наладить производство российских люксовых машин. Кто поможет «Аурусу» перезапустить площадку, неизвестно, так как договориться с «новым восточноазиатским партнером» не удалось.