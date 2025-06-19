Теперь официально: проект российского электрокара e-Neva заморозили

Информация о заморозке работы над перспективной платформой для электромобилей появилась еще в марте. Тогда сообщалось, что причин две: отсутствие финансовой поддержки от государства и загруженность военного предприятия основными задачами. За год до этого Минпромторг сообщал, что проект не закрыт, но работа над ним идет медленно.

Над e-Neva работали Обуховский завод, принадлежащий ВКО «Алмаз-Антей», и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Создавалась скейтборд-платформа, «первенцем» которой должен был стать электрокроссовер.