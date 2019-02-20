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12:44

Peugeot привезет в Женеву «заряженный» гибрид

Об этом своем твиттере сообщил глава компании Жан-Филипп Импарато

Глава Peugeot Жан-Филипп Импарато опубликовал в своем твиттере тизер гибридного спорткара, о котором впервые заговорили в октябре прошлого года. Сообщение с намеком на скорую презентацию модели также появилось в официальном аккаунте марки.

Никаких подробностей о новинке не сообщается, хотя ранее Импарато заявлял, что первенцем линейки электрифицированным спорткаров может стать R-версия 508 Hybrid с силовой установкой мощностью более 300 лошадиных сил. Среди других версий: «заряженный» вариант 208-го и предсерийный прототип e-Legend.

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По предварительной информации, «Эрку» оснастят силовой установкой Hybrid4 от 3008-го с 1,6-литровым турбодвигателем и двух электромоторов. «Заряженный» 508-й получит полный привод и сможет разгоняться до ста километров в час за 4,5 секунды.

Известно, что разработкой спорткаров будет заниматься подразделение Peugeot Sport. Руководство марки посчитало, что на новой линейке необходимо сосредоточить все усилия и приняла решение покинуть мировой чемпионат по ралли-кроссу (WRX).

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