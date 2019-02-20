Peugeot привезет в Женеву «заряженный» гибрид

По предварительной информации, «Эрку» оснастят силовой установкой Hybrid4 от 3008-го с 1,6-литровым турбодвигателем и двух электромоторов. «Заряженный» 508-й получит полный привод и сможет разгоняться до ста километров в час за 4,5 секунды.

Известно, что разработкой спорткаров будет заниматься подразделение Peugeot Sport. Руководство марки посчитало, что на новой линейке необходимо сосредоточить все усилия и приняла решение покинуть мировой чемпионат по ралли-кроссу (WRX).