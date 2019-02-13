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14:29

Самый мощный и быстрый хэтчбек MINI станет 300-сильным

Автомобиль с огромным антикрылом появится в 2020 году

Компания MINI опубликовала первые изображения самой мощной и быстрой модели в своей истории – 300-сильного John Cooper Works GP. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом 3000 экземпляров, а его серийное производство начнется в 2020 году.

Тест-драйв 231-сильного MINI John Cooper Works, который разгоняется до сотни за 6,1 секунды

Прототип «заряженного» хэтчбека дебютировал в сентябре прошлого года на Франкфуртском моторшоу. Он был построен в честь 50-летия победы британской марки на Ралли Монте-Карло, лишен всей обшивки в салоне, оснащен каркасом безопасности и карбоновым аэродинамическим обвесом кузова.

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Тизеры нового John Cooper Works GP

Информации о технической начинке серийной машины пока нет. Известно лишь, что она получит турбированную «четверку», настроенную на гоночных трассах спортивную подвеску и сниженную массу.

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Концепт-кар John Cooper Works GP

Предыдущий серийный хэтч с индексом GP был выпущен в 2012 году. Он разошелся тиражом 2000 экземпляров. Автомобиль оснащался 218-сильным мотором объемом 1,6 литра и шестиступенчатой «механикой».

Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми

Самым мощным хэтчбеком MINI на данный момент является автомобиль с двухлитровым турбомотором мощностью 231 сила. Стоит такая машина от 1,9 миллиона рублей.

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