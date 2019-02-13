Самый мощный и быстрый хэтчбек MINI станет 300-сильным

Прототип «заряженного» хэтчбека дебютировал в сентябре прошлого года на Франкфуртском моторшоу. Он был построен в честь 50-летия победы британской марки на Ралли Монте-Карло, лишен всей обшивки в салоне, оснащен каркасом безопасности и карбоновым аэродинамическим обвесом кузова.