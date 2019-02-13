Самый мощный и быстрый хэтчбек MINI станет 300-сильным

Прототип «заряженного» хэтчбека дебютировал в сентябре прошлого года на Франкфуртском моторшоу. Он был построен в честь 50-летия победы британской марки на Ралли Монте-Карло, лишен всей обшивки в салоне, оснащен каркасом безопасности и карбоновым аэродинамическим обвесом кузова.
Информации о технической начинке серийной машины пока нет. Известно лишь, что она получит турбированную «четверку», настроенную на гоночных трассах спортивную подвеску и сниженную массу.
Предыдущий серийный хэтч с индексом GP был выпущен в 2012 году. Он разошелся тиражом 2000 экземпляров. Автомобиль оснащался 218-сильным мотором объемом 1,6 литра и шестиступенчатой «механикой».
Самым мощным хэтчбеком MINI на данный момент является автомобиль с двухлитровым турбомотором мощностью 231 сила. Стоит такая машина от 1,9 миллиона рублей.