Pagani Huayra с пробегом восемь километров выставили на продажу

Уникальный Pagani Huayra Lampo, построенный для бывшего топ-менеджера «Фиата» Лапо Элканна, выставлен на продажу дилерским центром Pagani Newport Beach. Пробег суперкара, над дизайном которого работали Горацио Пагани и специалисты тюнинг-ателье Garage Italia Customs, составляет всего восемь километров. Стоимость машины пока не уточняется.

Дизайн «Уайры» выполнен в духе концепт-кара Fiat Turbina 1954 года, который оснащался 300-сильным газотурбинным двигателем и имел очень низкий коэффициента аэродинамического сопротивления – 0.14. Некоторые элементы аэродинамического обвеса суперкар позаимствовал у «заряженной» версии BC.

Силовая установка осталась прежней: машину приводит в движение шестилитровый битурбо двигатель V12, отдача которого составялет 765 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. «Сотню» Huayra Lampo набирает менее чем за три секунды. Максимальная скорость составляет 370 километров в час.

Последний экземпляр Pagani Huayra — L’Ultimo — сделан по заказу Бретта Дэвида – руководителя дилерского центра Prestige Imports в Майями, занимающегося импортом Lamborghini, Lotus и Pagani. Дизайн суперкара выполнен в стилистике болида четырехкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.