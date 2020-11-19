Подросток разбил уникальный Pagani Huayra за 260 миллионов рублей

На ролике, опубликованном очевидцами в Instagram, виден разрушенный родстер со сработавшими подушками безопасности. Водительская дверь валяется на асфальте перед суперкаром, а оба передних колеса от удара отлетели еще дальше. Обломки карбонового кузова разбросало на несколько метров.

Позже пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний блогер Гейдж Гиллиан – сын местного миллиардера Тима Гиллиана. Друг Гейджа, который также был в машине в момент аварии, сообщил, что им удалось избежать серьезных травм.

К счастью для подростка, разбитый Pagani – не единственный суперкар в гараже семьи. Кроме него в коллекцию Гиллиана входят McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, а также Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.