Подросток разбил уникальный Pagani Huayra за 260 миллионов рублей

На ролике, опубликованном очевидцами в Instagram, виден разрушенный родстер со сработавшими подушками безопасности. Водительская дверь валяется на асфальте перед суперкаром, а оба передних колеса от удара отлетели еще дальше. Обломки карбонового кузова разбросало на несколько метров.
Позже пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний блогер Гейдж Гиллиан – сын местного миллиардера Тима Гиллиана. Друг Гейджа, который также был в машине в момент аварии, сообщил, что им удалось избежать серьезных травм.
К счастью для подростка, разбитый Pagani – не единственный суперкар в гараже семьи. Кроме него в коллекцию Гиллиана входят McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, а также Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.
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Однако заказать новый Huayra Roadster миллиардеру уже не удастся: на прошлой неделе Pagani сообщила о продаже последнего экземпляра. «Прощальный» суперкар получил эксклюзивные элементы дизайна, разработанные лично Горацио Пагани. Всего итальянская марка выпустила 100 родстеров.
Pagani Huayra Roadster базируется на одноименном срендемоторном купе. В движение его приводит битурбомотор V12 6.0 от Mercedes-AMG, развивающий 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. Пару ему составляет секвентальная коробка Xtrac. С места до 100 километров в час родстер разгоняется за 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 370 километров в час.