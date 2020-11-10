Последний из 100: марка Pagani попрощалась с родстером Huayra

Родстер Pagani Huayra построен на базе одноименного среднемоторного купе. Специально для открытой версии инженеры разработали новый монокок, сделанный из углеродного волокна и титана. Кроме того, родстер оборудовали дополнительным аэродинамическим «оперением», обтекателями и оригинальным задним диффузором. В комплекте с суперкаром шла тканевая складная крыша, а также углепластиковая панель со стеклянной вставкой.

Под капотом родстера инженеры разместили шестилитровый битурбированный V12 от Mercedes-AMG мощностью 764 лошадиные силы (1000 Нм). В паре с агрегатом работает роботизированная секвентальная коробка передач Xtrac. До «сотни» суперкар разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 370 километров в час.

Всего в Pagani построили 100 уникальных родстеров Huayra. Последний экземпляр приобрел давний поклонник итальянской марки, который изначально хотел приобрести купе, но в итоге сделал выбор в пользу открытой версии. Сотый суперкар получил черный цвет кузова Mamba Black с каброновыми деталями экстерьера. Кроме того, родстер оборудован специальной юбилейной эмблемой, а также углепластиковым «плавником», разработанным лично Горацио Пагани. Интерьер суперкара выполнен из темной кожи с ярко-желтыми вставками и карбоновыми элементами.

Pagani не раскрывает стоимость финального экземпляра. Начальная стоимость родстеров Huayra составляла 2,28 миллиона евро (примерно 205 миллионов рублей по текущему курсу).