Неизвестная фирма выпустит электрический кроссовер с зарядкой от солнца

К слову, заряжаться от солнца умеет и нидерландский лифтбек Lightyear One. Площадь его панелей составляет пять квадратных метров, и каждые сутки они наполняют батарею энергией на 70 километров пробега. Также солнечные панели заявлены для кроссовера Fisker Ocean. Между тем поставки Lightyear One начнутся до конца этого года, а кроссовер Humble придется ждать как минимум до 2025-го. Впрочем, зарезервировать место в очереди можно уже сейчас. Для этого нужно всего лишь заполнить форму на сайте и внести возвратный депозит в размере 300 долларов, что соответствует 23 тысячам рублей.

Источник: Humble Motors