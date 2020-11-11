Посмотрите на огромный Hummer в стиле голливудских боевиков

Выставленный на продажу Hummer H2 построили в 2003 году по индивидуальному заказу американской машиностроительной компании. Благодаря экстравагантному внешнему виду, отсылающему к голливудским боевикам, внедорожник в 2004 году разместили на обложке популярного автомобильного журнала Truckin Magazine.

В первую очередь «Хаммер» выделяется ярко-желтым кузовом с серебряными и синими рисунками. Кроме того, внедорожник оборудован огромными колесами, дополнительной системой освещения и макетом пулемета на капоте. Но главной особенностью модифицированного «монстра» является желтый подъемный комплект, благодаря которому дорожный просвет автомобиля увеличился на 45 сантиметров. Интерьер внедорожника выполнен в черно-желтых цветах, которые дополняют его образ.