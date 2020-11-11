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Посмотрите на огромный Hummer в стиле голливудских боевиков

Пробег 17-летнего внедорожника - 8 000 километров

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Анастасия Дубина
На портале eBay в США выставили на продажу огромный Hummer H2 2003 года выпуска за 55 100 долларов (примерно 4,2 миллиона рублей по текущему курсу). Помимо модифицированной подвески, внедорожник имеет яркую ливрею, а также оборудован макетом пулемета.

Выставленный на продажу Hummer H2 построили в 2003 году по индивидуальному заказу американской машиностроительной компании. Благодаря экстравагантному внешнему виду, отсылающему к голливудским боевикам, внедорожник в 2004 году разместили на обложке популярного автомобильного журнала Truckin Magazine.

В первую очередь «Хаммер» выделяется ярко-желтым кузовом с серебряными и синими рисунками. Кроме того, внедорожник оборудован огромными колесами, дополнительной системой освещения и макетом пулемета на капоте. Но главной особенностью модифицированного «монстра» является желтый подъемный комплект, благодаря которому дорожный просвет автомобиля увеличился на 45 сантиметров. Интерьер внедорожника выполнен в черно-желтых цветах, которые дополняют его образ.

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Под капотом Hummer H2 расположен стандартный шестилитровый V8 мощностью 312 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 6-диапазонным «автоматом».

В настоящий момент стоимость модифицированного автомобиля с пробегом всего 8 000 километров составляет 55 100 долларов (примерно 4,2 миллиона рублей по текущему курсу).

В ноябре прошлого года на «Авито» появилось объявление о продаже вездехода «Лесоруб», собранного на агрегатах ГАЗ-66 и Hummer. Грузовик, выполненный в стиле американских пикапов 1950-х годов можно было приобрести за 3 999 000 рублей.

Источник: Ebay