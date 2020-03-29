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16:40

Видео: Hummer «переобули» в 13-дюймовые колёса от «Жигулей»

Российские шоумены установили на Hummer H2 вазовские покрышки и прокатились по улице

© Скрин видео, Гараж-54
Сергей Ильин
Блогеры YouTube-канала «Гараж-54» провёли необычный эксперимент: «переобули» Hummer H2 в обычные 13-дюймовые колёса от «Жигулей». Чтобы поставить на американский внедорожник вазовские диски, механикам пришлось вырезать центральную секцию, сделать восемь дополнительных отверстий и закрепить колёса шайбами.

Целью эксперимента было установить на Hummer штатные «жигулёвские» колёса размерности 175/70 R13. Для красоты «модернизированные» диски покрасили золотой краской. После замены покрышек, дорожный просвет внедорожника уменьшился с 26 до 4-5 сантиметров в нижней точке под задним мостом.

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Фото: Скрин видео, Гараж-54

Хотя у блогеров были сомнения, выдержат ли колёса с «легковым» индексом нагрузки внедорожник массой 3,5 тонны, короткий выезд за пределы гаражного бокса прошёл успешно. Hummer без проблем преодолевал небольшие ухабы, а покрышки выдержали пробуксовку. Обозреватель канала «Гараж-54» подчеркнул, что при попадании в яму с острыми краями тонкая и низкая шина наверняка разрушится, поэтому в город на «бюджетных» колёсах решили не выезжать.

Видео: YouTube-канал Гараж-54

Для коллектива «Гараж-54» развлекательное видео с «Хаммером» — не первый опыт модернизации дисков. Ранее специалисты канала превращали вазовские «штамповки» в диски а-ля BBS и пародию на изделия AMG.