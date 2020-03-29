Видео: Hummer «переобули» в 13-дюймовые колёса от «Жигулей»

Хотя у блогеров были сомнения, выдержат ли колёса с «легковым» индексом нагрузки внедорожник массой 3,5 тонны, короткий выезд за пределы гаражного бокса прошёл успешно. Hummer без проблем преодолевал небольшие ухабы, а покрышки выдержали пробуксовку. Обозреватель канала «Гараж-54» подчеркнул, что при попадании в яму с острыми краями тонкая и низкая шина наверняка разрушится, поэтому в город на «бюджетных» колёсах решили не выезжать.