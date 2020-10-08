Мультимедиа пикапа GMC Hummer EV будет работать на игровом движке

Под проект, получивший название Unreal Engine Human-Machine Interface (HMI) Initiative, создан технологический альянс, куда помимо самой Epic Games вошли такие известные производители программного обеспечения и аппаратных платформ, как BlackBerry QNX, Mapbox, Qualcomm Technologies, Siili Auto и Vectorform. Уже сейчас движок Unreal Engine совместим с Qualcomm Snapdragon Automotive Platform, системами Siili Auto и Vectorform, а в будущем получит поддержку операционной системы реального времени QNX Neutrino RTOS.
Преимущества игровой платформы — это простота разработки (интерфейс можно собирать из заранее подготовленных шаблонов, без единой строчки кода), высокая скорость и «насыщенная графика». Как это будет выглядеть в автомобиле первым покажет General Motors. Цифровой кокпит электрического пикапа GMC Hummer EV впервые будет работать на движке Unreal Engine, который используют в том числе для создания трёхмерной анимации и спецэффектов в кинофильмах.
Премьера пикапа состоится 20 октября. Известно, что силовая установка внедорожника будет состоять из трех электромоторов с комбинированной отдачей 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора), подключенных к тяговой батареи Ultium. С места до 60 миль в час (97 километров в час) «Хаммер» сможет разгоняться за три секунды.
«Фишка» пикапа — так называемый Crab Mode («режим краба»). При его активации машина поворачивает все четыре колеса в одну сторону и может двигаться по диагонали.