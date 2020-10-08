Мультимедиа пикапа GMC Hummer EV будет работать на игровом движке

Премьера пикапа состоится 20 октября. Известно, что силовая установка внедорожника будет состоять из трех электромоторов с комбинированной отдачей 1000 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора), подключенных к тяговой батареи Ultium. С места до 60 миль в час (97 километров в час) «Хаммер» сможет разгоняться за три секунды.

«Фишка» пикапа — так называемый Crab Mode («режим краба»). При его активации машина поворачивает все четыре колеса в одну сторону и может двигаться по диагонали.