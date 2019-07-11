Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Это уже не первый подобный эксперимент: в январе блогеры показали, как уничтожают из танка Land Rover Discovery. Правда, тогда внедорожнику повезло чуть меньше — автомобилю сначала пришлось пережить выстрел по моторному отсеку из танка, а затем его добили безоткатным гранатометом, который используют для контролируемого принудительного спуска снежных лавин в горах.

Предыдущий проект блогеры создали совместно с кофейней Black Rifle Coffee Company. В ноябре прошлого года они построили «самый опасный» Toyota Prius в мире. Японский гибрид укомплектовали шестиствольным авиационным пулеметом, который производит 6,6 тысячи выстрелов в минуту.