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19:14

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Заряд пролетел насквозь автомобиля, но практически не повредил его

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка. Снаряд пролетел внедорожник насквозь, но машина осталась цела и даже смогла запуститься после эксперимента.

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Весь процесс записали в слоу-мо — на кадрах видно, как снаряд пробивает насквозь лобовое стекло, оставляя там дыру, и пролетает дальше, насквозь автомобиля. Самое удивительное, это повреждения, которые получил автомобиль — после выстрела на стекле не осталось ни одной трещины, а сам двигатель внедорожника удалось запустить без каких-либо проблем.

Источник: FullMag
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Это уже не первый подобный эксперимент: в январе блогеры показали, как уничтожают из танка Land Rover Discovery. Правда, тогда внедорожнику повезло чуть меньше — автомобилю сначала пришлось пережить выстрел по моторному отсеку из танка, а затем его добили безоткатным гранатометом, который используют для контролируемого принудительного спуска снежных лавин в горах.

Предыдущий проект блогеры создали совместно с кофейней Black Rifle Coffee Company. В ноябре прошлого года они построили «самый опасный» Toyota Prius в мире. Японский гибрид укомплектовали шестиствольным авиационным пулеметом, который производит 6,6 тысячи выстрелов в минуту.

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