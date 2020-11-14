Lamborghini анонсировала премьеру нового суперкара с V10

Поклонники Lamborghini ждут дебюта экстремального Huracan STO более полугода, ведь впервые прототип двухдверки сфотографировали в середине марта. От обычного заднеприводного Huracan EVO новинка отличится оригинальным обвесом, массивным задним антикрылом и облегчённым углепластиковым кузовом.

По предварительным данным, Huracan STO окажется на 150 килограммов легче, чем заднеприводный Huracan EVO, получит бескомпромиссную настройку шасси и более производительные тормоза. Атмосферный 5,2-литровый V10 под капотом сохранится, причём не исключено, что силовой агрегат будет развивать те же 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, что и на полноприводной версии Performante. В отличие от гоночного Huracan Super Trofeo, купе STO получит доступ на дороги общего пользования.