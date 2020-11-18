Внешность Lamborghini Huracan STO раскрыта до премьеры

По словам автора поста, доступ к изображению нового суперкара он получил через официальное приложение Lamborghini Unica. Предполагается, что Huracan STO станет адаптированной для дорог общего пользования версией гоночного суперкара. В отличие от Huracan Evo, масса которого составляет 1422 килограмма, новая дорожная модификация станет легче, а также получит иные настройки подвески и новые характеристики двигателя. Нынешнее купе оборудовано 5,2-литровым V10, отдача которого составляет 640 лошадиных сил.

На изображении видно, что Huracan STO получил измененные воздухозаборники и изогнутую аэродинамическую вставку в передней части, которая вместе с порогами и элементами заднего антикрыла окрашена в контрастный оттенок. Передняя часть машины получила двухцветную окраску и своим строением напоминает трековый Huracan Super Trofeo.

Помимо этого, новая версия «Уракана» получила расширенные задние арки, развитое заднее антикрыло измененной конструкции и воздухозаборник на крыше. Все технические характеристики, а также детали интерьера итальянская марка раскроет во время официального дебюта Lamborghini Huracan Super Trofeo Omologato, который ожидается в течение нескольких часов.