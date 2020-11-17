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Lamborghini показала на видео новый Huracan

Премьера нового суперкара семейства Huracan состоится 18 ноября

Lamborghini Huracan Super Trofeo © Lamborghini
Мария Евдокимова
Итальянская компания Lamborghini опубликовала в своем Facebook свежий тизер нового суперкара Huracan с индексом STO. Новинка, которая станет завершающим звеном семейства Huracan, будет представлена 18 ноября и выйдет лимитированным тиражом.

Уже известно, что аббревеатура STO в имени новинки расшифровывается как Super Trofeo Omologato. Следовательно, такой индекс может означать, что марка из Сант-Агата-Болоньезе покажет омологационную модификацию гоночного Huracan Super Trofeo, адаптированную для дорог общего пользования.

Несмотря на динамичность ролика, он все же позволяет рассмотреть некоторые детали новинки. Судя по новым кадрам и более раннему тизеру и шпионским снимкам, «дорожная» версия сохранит атрибуты гоночного купе и получит аэродинамический кузов с крупным задним антикрылом, а также доработанную подвеску и усиленные тормозные механизмы.

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По предварительным данным, Huracan STO оснастят 5,2-литровым «атмосферником» V10, который на Evo развивает 640 лошадиных сил. Новинка может получить прибавку к мощности, но ожидается, что она будет незначительной. Кроме этого, по слухам, Lamborghini на 150 килограммов снизит массу Huracan STO, чтобы добиться лучших динамических показателей.

Вероятно, тираж «дорожной» версии Huracan Super Trofeo будет ограниченным и составит 700 экземпляров. Модификация STO также станет «прощальным» Huracan – на ней Lamborghini собирается прекратить разработку новых моделей семейства. Премьера Huracan STO запланирована на 18 ноября.

Источник: Lamborghini / Facebook