Lamborghini показала на видео новый Huracan

Уже известно, что аббревеатура STO в имени новинки расшифровывается как Super Trofeo Omologato. Следовательно, такой индекс может означать, что марка из Сант-Агата-Болоньезе покажет омологационную модификацию гоночного Huracan Super Trofeo, адаптированную для дорог общего пользования.

Несмотря на динамичность ролика, он все же позволяет рассмотреть некоторые детали новинки. Судя по новым кадрам и более раннему тизеру и шпионским снимкам, «дорожная» версия сохранит атрибуты гоночного купе и получит аэродинамический кузов с крупным задним антикрылом, а также доработанную подвеску и усиленные тормозные механизмы.