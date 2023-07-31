Hyundai запатентовала дрон, который может перевозить автомобили по воздуху

Позднее концепцию Pop.Up Next немного видоизменили и превратили в Climb-E, однако её суть осталось прежней. В общем-то и Hyundai предлагает создать такую систему, части которой при необходимости будут дополнять друг друга. К примеру, дрон мог бы стыковаться с машиной-беспилотником и переносить её по воздуху из пункта А в пункт Б. А та, в свою очередь, при приземлении доставляла бы коптер, скажем, на закрытую парковку. Это лишь один из возможных сценариев использования дрона. Также он может возить грузы, выступать в роли зарядной станции для электромобилей или быть «разведчиком», как ранее предлагала компания Ford.