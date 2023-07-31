Hyundai запатентовала дрон, который может перевозить автомобили по воздуху

Hyundai запатентовала дрон, который может перевозить автомобили по воздухуДля коптера придумали много разных вариантов применения
Компания Hyundai запатентовала дрон для перевозки автомобилей по воздуху. По задумке, он станет частью транспортной системы, каждый элемент которой дополняет друг друга. Например, дрон может перенести по воздуху машину там, где отсутствуют дороги, а автомобиль отбуксирует коптер на место стоянки или заправки, куда тому своим ходом не добраться.
Сайт CarBuzz нашёл в базе Бюро по регистрации патентов и торговых марок США заявку Hyundai на грузовой дрон, способный транспортировать наземные беспилотники. Некоторые из наших коллег обозвали решение необычным, хотя ничего нового корейцы на самом деле не предложили. Идея кооперативных транспортных систем, в данном случает симбиоз воздушной и наземной «платформ», аналогична летающему такси Pop.Up Next. Его в свое время придумали Audi, Airbus и Italdesign, но потом сочли бесперспективным.
Позднее концепцию Pop.Up Next немного видоизменили и превратили в Climb-E, однако её суть осталось прежней. В общем-то и Hyundai предлагает создать такую систему, части которой при необходимости будут дополнять друг друга. К примеру, дрон мог бы стыковаться с машиной-беспилотником и переносить её по воздуху из пункта А в пункт Б. А та, в свою очередь, при приземлении доставляла бы коптер, скажем, на закрытую парковку. Это лишь один из возможных сценариев использования дрона. Также он может возить грузы, выступать в роли зарядной станции для электромобилей или быть «разведчиком», как ранее предлагала компания Ford.
Интерес к подобной технике у Hyundai появился не просто так, а по причине того, что роботы и беспилотники — это один из главных элементов стратегии развития фирмы. Ещё в 2019 году корейцы показали концепт Elevate — шагающий беспилотник, который мог бы доставлять спасателей непосредственно к эпицентру катастрофы, где наблюдаются максимальные разрушения. В гражданской жизни беспилотник-такси мог бы подниматься по крыльцу дома и забирать малоподвижных пассажиров, например, передвигающихся в инвалидном кресле.